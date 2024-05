Francesco Acerbi, niente Europeo: tegola sull'Italia, chi chiama Spalletti al suo posto

30 maggio 2024 a

Brutto colpo per Luciano Spalletti in vista dell'inizio dell'Europeo che l'Italia giocherà da campione in carica. Se le maggiori certezza degli azzurri erano situate nella zona difensiva del campo, ora il ct sarà costretto a mettere mano anche a quel reparto. Il blocco Inter, con Bastoni e Acerbi a difendere Donnarumma dagli assalti avversari, sarebbe stato uno dei punti fermi dell'11 di Spalletti. Niente da fare, tutto da rivedere. Francesco Acerbi non ci sarà a Euro2024. Il difensore dell'Inter, colonna della squadra campione d'Italia, si è fermato per colpa della pubalgia.

La notizia è stata data dallo staff della Nazionale. In un comunicato ufficiale, la Federcalcio ha annunciato il forfait del giocatore nerazzurro. "A causa dei postumi di un ‘groin pain’ (pubalgia), il calciatore Francesco Acerbi non farà parte della Nazionale che domani si radunerà al Centro Tecnico Federale in vista di UEFA EURO 2024".

Al suo posto, Spalletti ha deciso di chiamare Federico Gatti: "Il Ct azzurro Luciano Spalletti ha già preallertato il difensore della Juventus Federico Gatti, che si è reso disponibile e si metterà subito al lavoro nella propria sede. Al momento, dunque, sono 29 i calciatori che domani entro le ore 12 raggiungeranno il ritiro a Coverciano".