Reazione a Catena, "peccato": Cima di Rapa beffati sul finale

di
sabato 27 settembre 2025
(RaiPlay)

I Cima di Rapa, campioni in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono riusciti a mantenere il titolo nella puntata andata in onda questa sera, sabato 27 settembre. Le sfidanti, Le sfidanti, Le Quasi Pronte da Sassari, non sono riuscite ad avere la meglio al momento della sfida dell'Intesa vincente. 

I campioni, quindi, sono giunti all'ultima catena con 120mila euro e all'ultima parola con 7.500 euro. Il primo indizio a loro disposizione era Caldo, il secondo iniziava per Se e terminava con O, ignoto il terzo, che i Cima di Rapa hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 3.750 euro. Si trattava della parola Provato. A quel punto i concorrenti hanno puntato tutto su Sentimento ma la risposta corretta era Sentito. 

"Così vicini, ma non abbastanza. Peccato", ha commentato un utente su X al termine della puntata. Un altro invece ha puntato il dito contro le difficoltà del gioco di questa sera: "Impossibile arrivarci dai!#reazioneacatena". Mentre qualcuno ha criticato uno dei concorrenti della squadra: "I ragionamenti di Francesco un po’ contorti… #reazioneacatena". 

reazione a catena
pino insegno

