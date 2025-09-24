Gennaro Gattuso insultato da Felipe Melo: "Fa il duro ma è solo un codardo"

Felipe Melo è noto per non guardare mai in faccia nessuno. Nemmeno chi, come Gennaro Gattuso, vanta un palmares straordinario e non può certo essere additato di poco agonismo Con le maglie di Milan e Nazionale ha calcato i campi di tutto il mondo ed è diventato celebre per i suoi eccessi di foga in campo. Non è dello stesso parere l'ex centrocampista dell'Inter che, in un'intervista rilasciata al podcast brasiliano Corta pra M1m, ha raccontato che, prima di affrontarlo, si aspettava un gran duello con Ringhio.

"Giravano questi video di lui che aveva schiaffeggiato l'assistente allenatore del Tottenham - ha detto Felipe Melo -, poi c'erano le sue esultanze dopo i gol con la lingua di fuori ed era così tanto agitato, mi aspettavo molto da lui". Ma così, secondo il suo punto di vista, non è stato. Anzi, stando a quanto sostiene Felipe Melo, Gattuso non è riuscito a tenergli testa: "Faceva tanto il duro ma con me aveva paura. Mi ha deluso molto è solo un codardo".