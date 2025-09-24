Libero logo
Gennaro Gattuso insultato da Felipe Melo: "Fa il duro ma è solo un codardo"

di Andrea Carrabinomercoledì 24 settembre 2025
Gennaro Gattuso insultato da Felipe Melo: "Fa il duro ma è solo un codardo"

(Ansa)

1' di lettura

Felipe Melo è noto per non guardare mai in faccia nessuno. Nemmeno chi, come Gennaro Gattuso, vanta un palmares straordinario e non può certo essere additato di poco agonismo Con le maglie di Milan e Nazionale ha calcato i campi di tutto il mondo ed è diventato celebre per i suoi eccessi di foga in campo. Non è dello stesso parere l'ex centrocampista dell'Inter che, in un'intervista rilasciata al podcast brasiliano Corta pra M1m, ha raccontato che, prima di affrontarlo, si aspettava un gran duello con Ringhio.

 "Giravano questi video di lui che aveva schiaffeggiato l'assistente allenatore del Tottenham - ha detto Felipe Melo -, poi c'erano le sue esultanze dopo i gol con la lingua di fuori ed era così tanto agitato, mi aspettavo molto da lui". Ma così, secondo il suo punto di vista, non è stato. Anzi, stando a quanto sostiene Felipe Melo, Gattuso non è riuscito a tenergli testa: "Faceva tanto il duro ma con me aveva paura. Mi ha deluso molto è solo un codardo".

La ruota della fortuna, il miracolo di Gerry Scotti contro Gattuso

Share da vertigini per Rai 1 martedì 8 settembre 2025 grazie alla Nazionale di Gennaro Gattuso, capace di richiam...

La prima sfida tra i due è andata in scena al Trofeo Berlusconi, quando Gattuso ha provato in modo furbesco a colpire il brasiliano. "Dopo un'azione di gioco ha lasciato lì il gomito. Sono andato da lui per insultarlo. Ha provato a reagire ma l'ho preso per la maglia e spinto indietro", conclude tronfio Felipe Melo.

Gennaro Gattuso, esordio tra luci e ombre. Ma ha incollato gli italiani alla tv

Delle prime due uscite azzurre griffate Ivan Gennaro Gattuso si possono dire diverse cose, tutte legittime. Si può...

