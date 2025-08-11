Gennaro Gattuso, Aldo Serena lo stronca: "Non c'erano alternative..."

Con la fine del campionato, la disfatta dell'Inter in Champions League e la novità del Mondiale per Club, è passata in sordina l'ufficialità del nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio. Gennaro Gattuso non si è certamente tirato indietro. Anzi, si è messo sulle sue spalle da vecchio mediano il peso di rimediare ai guai commessi da Luciano Spalletti. L'obiettivo è sotto gli occhi di tutti: riportare gli Azzurri ai Mondiali dopo quelli del 2010. Ma non sarà affatto semplice. Il motivo? Intanto la rosa è la stessa che è uscita con la Svizzera agli scorsi Europei e che è caduta sotto i colpi della Norvegia.

Poi c'è un altro dettaglio lampante. Gattuso sembra essere la seconda scelta della Federazione. In un primo momento si era pensato che Gravina optasse per altri profili più rodati. Un esempio? Lo stesso Claudio Ranieri, che però non ha "tradito" la parola data alla sua Roma.