Maurizio Landini sorpassato a sinistra: l'ascesa dell'Usb

Non sono giorni facili per Maurizio Landini. Per carità, lui ci aveva visto giusto. Da tre anni ha lasciato perdere la difesa dei lavoratori e ha puntato dritto contro il governo. Scioperi antifascisti, piazzate per contestare la riforma della giustizia, manifestazioni contro il premierato, adunate per denunciare i pericoli dell’autonomia differenziata e alzate di scudi sul salario minimo. Tutto fuorché occuparsi della contrattazione, della produttività e di quelle buste paga a 5/6 euro l’ora firmate anche dal suo sindacato. Ma vabbè, le priorità sono priorità. E di fronte ad una sinistra allo sbaraglio, il segretario della Cgil ha fiutato la possibilità, non peregrina, di tentare la scalata, solleticando l’elettorato con una decisa sterzata politica delle iniziative sindacali. Dopo un paio di anni di lotta antigovernativa, che gli è pure costata l’unità sindacale della triplice, l’ex leader della Fiom, con il pedigree perfetto per condurre la battaglia, ha deciso di lanciare la “rivolta sociale”.

Idea rischiosa, barricadera, un po’ vintage, ma in fondo azzeccata. Tant’è che alla fine, batti e ribatti, a forza di balle e mistificazioni, la rivolta è arrivata davvero. E, come aveva ben intuito, la sinistra è stata costretta all’inseguimento. Peccato che, piccolo problema, non è lui a guidare il carro. La beffa è che a condurre le danze non è la potente e strutturata Cisl, ormai incamminata sulla strada del pragmatismo e del buon senso, né i fedeli alleati della Uil, anche loro un po’ insofferenti della deriva movimentista della Cgil, bensì l’Usb (Unione sindacati di base), una piccola ma combattiva sigla aderente ai Cobas che la maggior parte degli italiani fino a qualche giorno fa pensava fosse qualcosa che avesse a che fare con le chiavette per i dati o le prese per caricare il telefono.