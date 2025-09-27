Villeneuve sul nuovo James Bond: "Sarà giovane e sconosciuto"

Denis Villeneuve, regista di Dune, avvierà il casting per il nuovo capitolo di James Bond solo dopo aver terminato la lavorazione del terzo atto della sua saga fantascientifica. La caccia al nuovo 007, però, non sarà come tutte le altre: i produttori cercano un volto inedito, un attore britannico giovane e credibile, che possa incarnare la spia creata da Ian Fleming. Il nuovo James Bond sarà probabilmente un attore sconosciuto (e ci vorrà ancora molto).

Stando a quanto riferito da un nuovo report di Deadline, il progetto prevede la selezione di un attore proveniente dalle isole britanniche, rigorosamente maschio come stabilito dai romanzi di Fleming. Le ipotesi che circolano online- da Timothée Chalamet a Jacob Elordi- sono destinate a cadere nel vuoto. Le fonti vicine alla produzione parlano di un identikit preciso: «un volto nuovo, forse tra i 20 e i 30 anni, qualcuno che Fleming descriveva come “uno strumento contundente”, un uomo letale ma apparentemente banale». Questa scelta taglia fuori i nomi più noti come Tom Hardy, Idris Elba o Henry Cavill, ormai troppo maturi.