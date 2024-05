Iga Swiatek, tracollo emotivo dopo la partita: lacrime e singhiozzii sul lettino del fisioterapista

30 maggio 2024 a

Una partita epica, memorabile, quella tra Iga Swiatek e Naomi Osaka. Una partita che tutti si aspettavano a senso unico, insomma una passeggiata per la numero 1 al mondo. E invece la Osaka, fuoriclasse vera ma tormentata e da poco rientrata dopo la gravidanza, le ha dato filo da torcere. Molto. Moltissimo. Tanto da giocarsi anche un match point, che non ha sfruttato.

Una partita estenuante, lunga quasi tre ore, al termine della quale la Swiatek è stata travolta da stress ed emozioni. E un episodio, molto significativo, è stato documentato da Eurosport con un video in cui mostrava la polacca al termine della gara, quando si sottoponeva alle cure di massaggiatori e fisioterapisti, un "passaggio" a cui tutti i tennisti del circuito si sottopongono al termine delle partite.

Ecco, nelle immagini si può vedere la Swiatek sdraiata sul lettino e travolta dalle emozioni, un pianto irrefrenabile, i singhiozzii e le mani sul volto. Un crollo emotivo al termine di una di quelle partite desinate a restare nella storia di questa stagione. Immagini che, ancora una volta, provano quanto possa essere difficile la vita di un tennista, soprattutto a livello emotivo.

La polacca già nei commenti post-partita, dal campo, aveva mostrato segni di nervosismo: "Vorrei che capiste che è difficile restare concentrati quando urlate durante le partite. Sappiate, però, che per noi quell'atteggiamento è grave. Giochiamo sempre per essere al top ed è difficile accettare un certo tipo di comportamento quando la posta è alta. Gridate pure tra uno scambio e l'altro, ma non durante, per favore", si era rivolta al pubblico. Insomma, tanta tensione esplosa in modo dirompente sul lettino del fisioterapista.