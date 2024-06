Cristiano Ronaldo, la triste fine è in un video che fa il giro del mondo

02 giugno 2024 a

"Non sono io che inseguo i record, sono loro che inseguono me". Cristiano Ronaldo scrive l’ennesima pagina della sua incredibile storia: la doppietta all’Al Ittihad nell’ultima giornata gli permette di toccare quota 35 gol in 31 partite, stabilendo un nuovo record per il campionato saudita.

Ma non solo: il 39enne attaccante portoghese dell’Al Nassr diventa anche il primo calciatore di sempre a laurearsi capocannoniere in quattro Paesi diversi dopo averlo fatto in Premier League col Manchester United, nella Liga col Real Madrid e nella serie A italiana con la Juventus.Ma se i gol arrivano, sono i trofei a mancare nell'esperienza saudita di Cristiano Ronaldo. Infatti Cristiano Ronaldo è scoppia in lacrime per la sconfitta nella Coppa d’Arabia: una delusione tremenda per CR7, che è costretto a rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria del primo titolo ufficiale in Arabia Saudita. Le telecamere hanno inquadrato Cr7 mentre è in preda a un pianto senza fine. Immagini tristi per un campione come lui che ha deciso di spendere questo ultimo scorcio della sua carriera. Inutile dire che la clip in cui Ronaldo piange disperato ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Il tramonto di un campione che ha scritto pagine della storia del calcio.