Tomas Machac, colpo pazzesco: "Usa l'altra mano, non è vero, impossibile!"

Daniil Medvedev avanza agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il russo, numero 5 del mondo e quinta testa di serie, sconfigge il ceco Tomas Machac, numero 34 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 7-5, 1-6, 6-4 in tre ore e 28 minuti. Ma del match resta di sicuro il colpo più bello del torneo che porta proprio la firma di Tomas Machac.

Sotto attacco da parte di Medvedev, dopo un mezzo salto, non riuscendo a recuperare la posizione, prende una decisione drastica: cambiare mano. Machac si è passato la racchetta nella mano sinistra ed è riuscito a rimettere la pallina dalla parte del suo avversario.

Ma non finisce qui. Medvedev va subito in contropiede. La risposta del ceco è magistrale: pur non riuscendo a impugnare bene la racchetta, l'ha presa dal telaio, sferra un super colpo. Parte un passante di dritto perfetto di sinistro e Medvedev resta di sasso. A seguire arriva il boato del pubblico del Roland Garros. Impazziti anche i telecronisti che hanno urlato: "Non è vero, non è vero!!". Questo colpo resterà nella storia di questa edizione del torneo di Parigi.