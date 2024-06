Jannik Sinner, giornalista Sky asfalta il tennista Moutet: "È un clown"

03 giugno 2024 a

Prosegue a gonfie vele il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros di Parigi. L'azzurro è infatti approdato ai quarti di finale dello Slam, superando lo scoglio Corentin Moutet. Un match, partito in salita, che però ha visto l'altoatesino avere la meglio sul tennista francese a suon di passanti. Ma più che della prestazione del numero 2 al mondo, si è molto discusso del comportamento tenuto in campo dall'avversario transalpino. Sotto l'occhio del ciclone, le continue discussioni con il giudice di linea e i tre servizi dal basso.

"È stato un match molto duro, ha giocato molto bene nel primo set - ha commentato Sinner nel post gara - Ha giocato un grande torneo, ha un tennis diverso dagli altri e poi è mancino. L’atmosfera ancora una volta è stata straordinaria e ringrazio il pubblico. Sono soddisfatto di poter proseguire la mia corsa. Dall’esterno do la sensazione di non avere emozioni ma non è così. È sempre speciale giocare su questo campo e in una situazione davvero bella”. Un comportamento da vero gentleman, quello dell'altoatesino, che non è passato inosservato ai suoi sostenitori. "Solo un signore del calibro di Sinner poteva sopportare con assoluta compostezza e pazienza il peggior pubblico del circuito”, ha sottolineat un utente sui social.

Da un lato un gentleman, dall'altro "un clown". Angelo Mangiante, inviato Sky nei principali tornei del circuito, non ha per niente apprezzato il comportamento bizzarro del tennista francese Moutet. E sui social si è lasciato andare a uno sfogo senza esclusione di colpi: "Un francese pieno di ego che batte da sotto ed esulta se sbaglia l’avversario senza alcun rispetto. Un clown contro un campione vero che alla fine, giustamente, lo ha fatto impazzire. Il tennis è una cosa seria. Forza sempre Jannik".