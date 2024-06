Juventus, raggiunto l'accordo con Allegri: la decisione dopo il licenziamento

03 giugno 2024 a

Massimiliano Allegri e la Juventus hanno raggiunto un accordo che permetterà loro di separarsi senza liti. L'esonero del tecnico è arrivato dopo la vittoria della Coppa Italia, quando i toni si sono alzati parecchio e il club ha contestato all'allenatore dei comportamenti poco opportuni. A quel punto, sabato 1 giugno è arrivata la notizia del licenziamento per giusta causa.

La notizia, che aveva raggiunto il mister sabato a Londra, dov'era andato a seguire la finale di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund, a quindici giorni dall'esonero dalla panchina bianconera, portava con sé un'alta probabilità di discussioni e strascichi che sarebbero potuti arrivare in tribunale del lavoro. Tuttavia, non è andata così: dopo appena 48 ore ecco l'accordo.

"Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva”, recita la nota ufficiale comparsa sul sito della società. L'unico punto che resta da capire - come riporta Repubblica - è "se ma più probabilmente quanto abbia riconosciuto il club bianconero al tecnico, formalmente legato da un altro anno di contratto". Nella nota si legge ancora: “La società nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale”.