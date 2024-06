Jannik Sinner, anche lui si inginocchia: il colpo pazzesco con cui Dimitrov lo lascia di sasso

04 giugno 2024 a

Circa il 70% della superficie terreste è ricoperta da acqua e oceani, la restante parte da Grigor Dimitrov. Il tennista bulgaro ha dato sfoggio di tutto il suo talento e dinamismo per riuscire a trafiggere un avversario d'eccezione: l'astro nascente del tennis italiano e mondiale Jannik Sinner. I due si sono affrontati nei quarti di finale del Roland Garros, uno dei più prestigiosi grandi slam del circuito Atp che ha sede in Francia, a Parigi: alla fine vince Jannik in tre set, un rullo compressore, il tutto proprio mentre diventava numero 1 al mondo, primo italiano nella storia, in virtù del ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros.

Ma dicevamo: il bulgaro classe '91 ha dato prova di grande abilità quando, dopo una serie di scambi interminabili, ha sferrato un colpo da maestro. E l'altoatesino non ha potuto fare altro che osservare e incassare.

Jannik Sinner, forte del turno di servizio, conduce lo scambio a suon di martellate. E Dimitrov, in qualche modo, respinge ogni tentativo di colpo vincente, quasi a dire: "Da qui non si passa". Poi l'altoatesino lo invita a rete con una palla corta velenosa. E a quel punto, il tennista bulgaro lo sorprende con una palla angolata. Impossibile da respingere. Pugno alzato, 15 pari: si va avanti. E intanto il pubblico applaude festoso, consapevole di stare assistendo a uno spettacolo d'eccezione.

Grigor Dimitrov hits an unbelievable shot against Jannik Sinner at Roland Garros



Lightning fast court coverage.



Sneaky little angled flick shot to win the point.



Pure entertainment.



pic.twitter.com/tQwtvTVyS9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 4, 2024

Grigor Dimitrov ormai è un tennista navigato. Fin dal 2008, quando è entrato nel parterre dei professionisti. I suoi maggiori successi nel circuito maggiore sono le ATP Finals e il Cincinnati Open (siglati entrambi nel 2017). Nei tornei del Grande Slam ha invece disputato le semifinali a Wimbledon 2014, Australian Open 2017 e US Open 2019. Vanta come best ranking la 3ª posizione, raggiunta il 20 novembre 2017. Ma contro Jannik, nonostante il colpo da maestro, c'è davvero ben poco da fare...