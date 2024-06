Jannik Sinner spazza via Dimitrov e vola il semifinale al Roland Garros: estasi per... il numero 1 al mondo

04 giugno 2024 a

a

a

Una giornata pazzesca, per Jannik Sinner: il numero 1 al mondo e la vittoria che gli vale la semifinale al Roland Garros. L'altoatesino, infatti, liquida in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov, con il punteggio di 6-2, 6-4, 7-6 (7-3 nel tie-break finale, dominato dall'azzurro). Una partita impeccabile, quella di Jannik al Philippe Chartier, il campo centrale del torneo parigino, un tempio del tennis. Ora, Sinner affronterà in semifinale il vincente del match in tabellone questa sera, martedì 4 giugno, tra il greco Stefano Tsitsipas e lo spagnolo Carlos Alcaraz, amico e rivale di Jannik.

Come detto, in queste ore storiche per il tennis italiano, Jannik Sinner è diventato anche numero 1 al mondo nel ranking Atp, primo azzurro a riuscirci nella storia nel tennis (dopo essere stato il primo italiano a battere il record di Adriano Panatta, che si fermò al quarto posto assoluto nel ranking). La vetta in classifica arriva in virtù del ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros: il campione serbo è costretto al forfait dopo i problemi al ginocchio che ne hanno condizionato il tornero. Re Nole abdica, ma con enorme onore: la resistenza opposta prima al nostro Lorenzo Musetti e poi a Fernando Cerundolo, entrambi battuti, è stata epica. Ma non basta: lo scettro passa a Jannik.

Djokovic si ritira, Sinner è numero 1 al mondo: il tripudio mentre Jannik è in campo, mai un italiano come lui

E pensare che questo Roland Garros, per il ragazzo di San Candido, che ancora non ha 23 anni, era stato in dubbio fino all'ultimo per i problemi all'anca che lo avevano fermato a Madrid e che lo avevano costretto al forfait anche agli internazionali d'Italia. Dopo un lungo stop, dopo settimane senza impugnare la racchetta, il ritorno in campo a Parigi. E un torneo che, partita dopo partita, lo vede sempre più forte, tosto, convinto, determinato. E, ora, anche numero 1 al mondo: grazie, Jannik.