Jannik Sinner può solo guardare, il tocco "irreale" con cui Alcaraz lo mette ko

Sulla terra rossa di Parigi, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno disputando la semifinale del Roland Garros, uno dei quattro grandi slam del circuito Atp. Il match - come c'era da aspettarsi - è senza esclusioni di colpi, con l'azzurro che ha conquistato in scioltezza il primo set 6 a 2. Ma lo spagnolo non sembra intenzionato ad alzare bandiera bianca. La partita è ancora lunga e può ancora succedere di tutto. Soprattutto se il numero 3 al mondo mette in scena tutto il suo talento sportivo.

Dopo il primo set vinto dall'azzurro senza grossi problemi, Carlos Alcaraz è tornato subito in gara con una serie di "martellate" a suon di passanti vincenti. In uno scambio del secondo set, lo spagnolo ha prima ingaggiato una sfida agonistica con l'altoatesino per poi chiamarlo a rete con una palla corta deliziosa. Jannik Sinner, dal canto suo, ha fatto uno sforzo fisico per raggiungere la rete. Ma il tentativo è stato immediatamente vanificato dalla precisione messa in campo dallo spagnolo. Chapeau.

Um ponto à Alcaraz! pic.twitter.com/Q6rWtTLqfJ — Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) June 7, 2024

Alcaraz, come del resto lo stesso Sinner, non ha mai partecipato a una finale del Roland Garros: entrambi sono sempre fermati alla semifinale. Lo spagnolo può già vantare nella sua bacheca personale titoli prestigiosi. Come il trofeo di Wimbledon, vinto lo scorso contro Novak Djokovic. O lo US Open conquistato nel 2022. Ma ora si trova di fronte il neo numero 1 al mondo. E aggiungere anche Parigi nella sua collezione potrebbe rivelarsi al quanto difficile.