Roland Garros, Jasmine Paolini non regge: in finale trionfa la polacca Swiatek

Sembrava molto equilibrata, poi il giudice di sedia ha dato il via alla partita. Dopo circa un'ora di gioco è già finita la finale femminile di questa edizione del Roland Garros. A trionfare è stata la tennista polacca Iga Świątek che in soli due set ha sbrigato la pratica Jasmine Paolini. L'azzurra, in partita fino al primo break dell'avversaria, è apparsa totalmente in balia di Świątek. Un peccato davvero, soprattutto pensando allo splendido torneo disputato dall’azzurra. Ma Paolini avrà già subito modo di rifarsi.

"Mi sono divertita, giocare contro la Swiatek è la sfida più complicata in questo sport. Ringrazio la mia squadra e la mia famiglia, tutti coloro che credono in me giorno dopo giorno. Sono 15 giorni che sono qui, i giorni migliori della mia vita, ma non è ancora finita domani c'è la finale di doppio". Così l'azzurra Jasmine Paolini, durante la cerimonia di premiazione al termine della finale del Roland Garros persa contro la polacca Iga Swuatek. "Sono stati 15 giorni intensi, sono molto felice. Oggi è stata complicata ma sono orgogliosa di me stessa. Un grazie a tutti gli italiani che hanno tifato per me", ha concluso.

L'azzurra infatti dovrà disputare ancora una finale del Roland Garros: quella in doppio con Sara Errani che andrà in scena nella giornata di domani, domenica 9 giugno. Sul loro cammino ci sarà la coppia formata da Gauff/Siniakova. E chissà se Paolini avrà già modo di cancellare la brutta prestazione contro la Świątek.