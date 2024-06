Il Milan piomba su Rabiot, "lo scippo perfetto". il piano per fregarlo alla Juve

11 giugno 2024 a

a

a

Il rinnovo sembrava quasi fatto, ma alla fine Juve e Adrien Rabiot devono trovare ancora la quadra. Nel frattempo, secondo il Corriere dello Sport, il francese è finito nel mirino del Milan, nonostante un accordo ponte trovato la scorsa stagione con i bianconeri.

Intanto Adrien andrà in scadenza tra poco meno di tre settimane, ma non ha ancora dato una risposta nonostante sia pronto un triennale da 7 milioni di euro. Dietro al tentennamento di Rabiot c’è l’interessamento del Manchester United ma anche il Milan vuole tenersi aggiornato. Il 29enne ex Psg, infatti, piace molto a Moncada che, pur conscio dei costi alti dell'operazione (a livello di stipendio, visto che arriverebbe a parametro zero), ci sta comunque lavorando. Costi alti perché il Milan ha certi paletti sullo stipendio da non superare, ma proponendo un contratto più lungo e giocando sui bonus prova lo stesso a ingolosire il francese, che nel frattempo prepara gli Europei con la sua Francia.

"Contatto con Massimiliano Allegri": Milan, una bomba nel mercato allenatori

In passato, Rabiot ha detto di trovarsi bene a Torino, ma le sirene di mercato continuano a essere forte e il francese preferisce ancora guardarsi intorno, valutando tutte le possibilità, piuttosto che accettare la proposta della Juve. L'addio di Massimiliano Allegri, tra l’altro, potrebbe influire in quanto il toscano l'aveva convinto l'anno scorso a rinnovare. Vero è che l’arrivo di Thiago Motta potrebbe propendere per la chiusura positiva dell’affare, in quando l’italo-brasiliano è un nome già conosciuto da Rabiot ai tempi del Psg.

Zirkzee, il Milan dimezza i guai: come cambierà il Diavolo