Juve, ora è ufficiale: Thiago Motta nuovo allenatore. Subito il mercato: i 2 nomi su cui piomba

12 giugno 2024 a

a

a

Ora ci sono anche i crismi dell'ufficialità: Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus. Dopo le manovre e le trattative dei giorni scorsi, ecco arrivare il comunicato ufficiale del club bianconero: il tecnico italo-brasiliano, reduce dalla grande stagione alla guida del Bologna, andrà sulla panchina della Juve. Per lui un ruolo centrale nel primo progetto tecnico della gestione Cristiano Giuntoli. L'obiettivo fondamentale è riportare in alto la squadra, dopo gli anni con molte ombre della gestione di Massimiliano Allegri, che come è noto è finita nel peggiore dei modi ipotizzabili.

Per Thiago Motta un contratto triennale, scadenza a giugno 2027: secondo quanto trapela incasserà 3,5 milioni netti a stagione. I bianconeri, insomma, scommettono forte sul mister che ha plasmato il Bologna dei miracoli di quest'anno, quel Bologna che è riuscito a centrare una storica qualificazione in Champions League. Si apprende anche che Thiago Motta ha firmato il contratto ieri, telematicamente da Cascais, in Portogallo, dove si sta godendo gli ultimissimi giorni di vacanza prima della nuova avventura.

Allegri dichiara guerra alla Juventus: impugnato l'esonero, finisce malissimo

Ora, riflettori subito puntati al mercato. Il mister, per inciso, porterà con sé alla Continassa anche il suo intero staff tecnico. Per quel che riguarda gli acquisti, in base alle prime indicazioni emerse dalle riunioni con Giuntoli di questi giorni, il primo obiettivo sarebbe Douglas Luiz dell'Aston Villa. In parallelo proseguono le trattative per strappare Mason Greenwood al Manchester United. Due nomi, quelli citati, molto cari a Thiago Motta. La Juve, insomma, inizia a muoversi sul mercato, il tutto dopo aver chiuso con il Monza per Michele Di Gregorio, il portiere del futuro bianconero.