Jannik Sinner disintegra la rete: servizio "atomico" ad Halle

Una prima convincente da numero uno, un punto in tuffo che potrebbe essere quello dell’anno e la rete “spaccata” dopo un servizio. Insomma, Jannik Sinner è sempre protagonista, anche all’esordio nell’Atp 500 di Halle, in Germania.

Il 22enne altoatesino ha rischiato grosso fino al 2-2 del secondo set (era sotto di 0-40 al servizio), prima di reagire e di prendersi la vittoria in 6-3 6-2 dopo aver perso il primo al the break 10-8. L’olandese Tallon Griekspoor, numero 27 della classifica Atp, si è fatto valere e ha disputato un grande match, conscio che quando Jannik è cresciuto non c’è stato nulla da fare.

La battaglia è durata due ore e 22 minuti, con numeri che lasciano ben sperare per il prosieguo: 15 ace e 2 doppi falli, il 67% di prime in campo con il 79% dei punti oltre a un 65% di punti vinti con la seconda. Al secondo turno per Jannik una sfida inedita con l'ungherese Fabian Marozsan, numero 45 al mondo, mentre oggi, martedì 19 giugno, se la vedrà all’ora di pranzo in doppio con l’amico Hubert Hurcakz contro gli statunitensi Jackson Withrow e Nathaniel Lammons.

Durante il servizio nel match contro Griekspoor, Sinner ha spaccato la rete del torneo sul risultato di 2-2 nel secondo set. Il servizio di Jannik era talmente potente che ha fatto saltare il gancio della rete, rompendola e staccandola dal terreno. Tra lo stupore generale, anche di Sinner, la gara viene interrotta. Il servizio dell'altoatesino era stato lanciato al centro della rete, ma non era passato, così ne ha fatto le conseguenze il gancio. La battuta è stata così da ripetere, ma l’arbitro ha fermato prima il gioco e gli addetti del campo sono entrati in scena per sistemare tutto. Anche Sinner si è avvicinato per capire cosa è successo e per qualche minuto non si è giocato. Poi, dopo aver riparato il gancio, il match è stato ripreso senza problemi.