Jannik Sinner, il clamoroso scambio di messggi in privato: "Siamo già d'accordo"

19 giugno 2024 a

a

a

Grande appassionato di tennis è Charles Leclerc, grande amante della Formula 1 è Jannik Sinner. In comune i due sportivi hanno la loro amicizia, il fatto che vivano nella stessa città (Montecarlo) e che fanno sognare i tifosi con le loro festa.

Nomi dalla grande caratura, insomma, che mantengono vivo il loro legame dopo averlo coltivato per diverso tempo. Lo stesso può confermare Leclerc, martedì tedoforo nel Principato per portare la fiaccola olimpica, che ha raccontato il tutto in un’intervista a La Stampa: “Con Sinner ci scriviamo spesso, mi ha mandato diversi messaggi quando ho vinto a Montecarlo, un momento che aspettavo da anni, e io ovviamente gli ho scritto per il numero uno — le parole del monegasco — Finora però ci siamo visti solo a qualche premiazione ma siamo d'accordo che a breve andremo a giocare a padel”. Proprio Charles ha poi ironizzato sulle sue possibilità di vittoria, chiudendo il tutto con un “Per me non sarà una grandissima giornata…”.

Sinner spietato sull'erba, Grieksppor si arrende: il punto in tuffo fa impazzire il mondo | Video

A Leclerc è arrivato il messaggio di Jannik lo scorso 26 maggio, quando Charles ha vinto il GP di Montecarlo, in casa sua, dopo averlo inseguito per diversi anni e tante sfortune: “Mi ha scritto che era contento per me”, ha continuato Charles nell’intervista a La Stampa. Poi, sulla questione di alcune polemiche sollevatesi quando Sinner ha deciso di trasferirsi a Montecarlo, Leclerc ha risposto: "A me fa piacere — le sue parole — conoscere tanti colleghi di altissimo livello è super-interessante. C'è tanto da imparare anche da altre discipline sportive.”