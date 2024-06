Euro 2024, "lampo improvviso". La gaffe del telecronista Rai, cala il gelo

20 giugno 2024 a

Euro 2024 è appena iniziata. E, come era stato ampiamente pronosticato, le favorite per la vittoria del torneo stanno mantenendo le aspettative. Spagna, Inghilterra, Francia e Portogallo hanno vinto la prima partita del loro girone, ipotecando così il passaggio del turno. La Germania, padrona di casa dell'evento europeo, è già qualificata. La squadra allenata dal ct Julian Nagelsmann, dopo il 5 a 1 inferto nella gara d'esordio alla Scozia, ha superato senza problemi l'Ungheria del ct italiano Marco Rossi. E si candida ad alzare la coppa alla fine.

Da Musiala a Wirtz, passando per gli intramontabili Rudiger e Neuer fino alla stella madrilena Toni Kross, arrivato alla sua ultima manifestazione della sua carriera da calciatore. I tedeschi hanno una squadra da sogno, secondo solo alla Francia, apparsa però un tantino sottotono nella prima apparizione del torneo. Complice la brutta prestazione del neo acquisto del Real Madrid Kylian Mbappé, che si è mangiato l'impossibile sotto porta. Ma quest'anno non c'è storia: la Germania, vista anche la qualità della rosa, è la squadra da battere.

Giudizi tecnici a parte, ciò che ha colpito molti appassionati di calcio italiani, è stata la telecronaca della partita tra la Germania e l'Ungheria. I tedeschi, in vantaggio grazie alla reta siglata dal solito Musiala, non hanno mai smesso di attaccare. E a un tiro del talento del Bayern Monaco, Luca De Capitani, telecronista Rai, è andato completamente nel pallone: "La doppietta di Musiala: un lampo improvviso...". Peccato che fosse solo un abbaglio: la palla infatti non era finita in gol ma fuori, sull'esterno della rete. Una gaffe insomma. ma non è l'unica. In un'altra partita aveva detto che il francese Mbappé aveva raggiunto la velocità di 113 km orari. Un extraterrestre.