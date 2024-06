Euro 2024, bufera su Italia-Spagna: "Minuto di silenzio, per Sarkic no?"

20 giugno 2024 a

a

a

A Euro 2024 scoppia la polemica proprio nei primi istanti di Italia-Spagna. Le due squadre scendono in campo e dopo l'inno ecco che parte un minuti di silenzio. Infatti è morto oggi l'ex segretario generale dell'Uefa Gerhard Aigner, aveva 79 anni. L'Uefa ha invitato lo stadio ad applaudire, ma regna il silenzio. E subito dopo il silenzio come è prevedibile il boato. Domina l’Azzurro sugli spalti dell’Arena AufSchalke.

Salgono i giri del motore a Gelsenkirchen. I tifosi fanno sentire la loro voce. Pochi minuti e sarà Spagna-Italia. Ma sui social è scoppiata una vera e propria polemica proprio per questo minuto di silenzio. Infatti in tanti si sono lamentati per l'assenza di un minuto di silenzio per la scomparsa di di Matija Sarkic trovato senza vita qualche giorno fa e portiere del Millwall: "1 minuto di silenzio per Sarkic no però", è il commento che è diventato virale sui social. "Tra l'altro giocatore di una nazionale Uefa", aggiunge un altro commentatore. C'è chi però condivide questa scelta: "Non ho simpatia con UEFA però mi dispiace con frequenza Aigner abitava nella provincia Arezzo in Valdarno dove abito negli anni 2000 in zona lo trovai ci si mise a parlare R.I.P".