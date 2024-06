Roberto Baggio, maglie e medaglie: un mistero dietro al furto, cosa non torna

22 giugno 2024 a

Né il Pallone d'Oro né gli altri cimeli sportivi: la banda di rapinatori che due sere fa si è introdotta nella villa di Roberto Baggio in provincia di Vicenza non sarebbero riusciti a portar via i trofei più importanti dell'ex campione. Il motivo? Il Pallone d'Oro, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, non si troverebbe nella casa di Baggio, ma sarebbe custodito nella cassetta di sicurezza di una banca di fiducia.

Per quanto riguarda gli altri cimeli, come maglie indossate, divise di altri campioni e medaglie, non è ancora chiaro il motivo per cui i rapinatori li avrebbero snobbati. Le ipotesi sarebbero due: la prima è che la banda non sapesse di chi fosse la casa in cui si stava introducendo; la seconda è che non li abbia trovati o che non abbia fatto in tempo a individuarli. Durante quei 40 minuti di panico, inoltre, Baggio o uno dei suoi familiari avrebbero chiesto ai banditi se fossero stati lì per rubare i cimeli, ma loro non avrebbero risposto.

Quando i malviventi sono entrati nella villa di Baggio, l'ex campione e la sua famiglia stavano guardando Spagna-Italia. Baggio si sarebbe avvicinato a uno dei rapinatori per colpirlo e difendere i suoi familiari, ma sarebbe stato ferito a sua volta con un colpo alla fronte con il calcio della pistola. I rapinatori, poi, hanno rubato di tutto: orologi, gioielli e denaro. Anche se il bottino non sarebbe ancora stato quantificato.