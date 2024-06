Damascelli, furia contro Antinelli: "Perché devi sempre ridere?", gelo in Rai

22 giugno 2024 a

In queste giornate di Euro 2024 nei talk sportivi italiani tiene ancora banco la discussione intorno a Spagna-Italia. Al centro della polemica, la bruttissima prestazione degli Azzurri e, come sempre, il futuro del ct Luciano Spalletti. La nostra nazionale è infatti sembrata completamente in balia delle Furie Rosse. E, tra gli analisti politici, si stanno cercando delle soluzioni alternative per la gara contro la Croazia. A Notti Europee, il talk show in onda sulla Rai, Tony Damascelli e Alessandro Antinelli hanno a lungo discusso sull'atteggiamento della squadra italiana contro la formazione allenata da Luis De La Fuente. E in studio non sono mancata momenti di nervosismo.

"La Nazionale italiana è stata bullizzata da una squadra più forte - ha spiegato Damascelli - Questa situazione dovrebbe fare capire ai cosiddetti profeti di un calcio che deve sempre essere alla pari dell’avversario che ogni tanto bisogna aver rispetto della supremazia e del dominio dell’avversario”. L'intervento, però, non ha trovato d'accordo Antinelli, che ha replicato: "Che cosa avremmo dovuto fare: difendere a cinque e fare il catenaccio? No. Secondo me aveva un piano gara preciso, solo che non sono stati in grado di eseguirlo i giocatori. Perché? Per deficit tecnico e per deficit di gambe. Provi a misurarti con la Spagna: non ci sei riuscito perché hanno sbagliato individualmente tutti, a parte Donnarumma”.

Intervento dopo intervento, gli animi si sono scaldati sempre di più. "Nessuno ha parlato di catenaccio - ha risposto Damascelli - Parlando con Carlo Ancelotti, dopo la finale vinta, nel primo tempo il Real Madrid era come l’Italia di ieri sera. Lui ha capito che il suo avversario era più forte, pur avendo a sua disposizione il Real Madrid. Lui mi ha detto: 'Io alla fine del primo tempo ho pensato, giocando così male, siamo zero a zero. Cosa posso fare?' Questo lo ha detto Ancelotti, non lo dice Damascelli”. Antinelli ha poi provato a smontare la tesi, ma è stato subito interrotto dal giornalista. “Non so perché tu debba ridere alle mie affermazioni”. Antinelli ha così prontamente replicato: “Io non ho riso, ho detto che la penso in maniera diversa, potrò? Sarà nella mia disponibilità pensarla in maniera diversa?”. Damascelli ha dato poi il suo assenso, precisando “senza sorriso”. “No, no, sorrido quando ne ho voglia” ha mantenuto il punto Antinelli.