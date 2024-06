Sinner, l'azzurro vola in finale ad Halle: il colpo con cui ha annichilito Zhang

22 giugno 2024 a

Jannik Sinner vola in finale all'Halle Open. L'azzurro ha sconfitto, senza troppe difficoltà, il cinese Zhang Zhizhen in soli due set. Decisivo il tie-break finale, dove l'altoatesino ha mantenuto la calma e la concentrazione azzurra per portare il match a casa. Una partita iniziata bene e finita ancora meglio, con il numero uno del mondo che ha dimostrato, ancora una volta, di essere l'unico tennista da battere al prossimo torneo di Wimbledon. La finale è in programma domani, domenica 23 giugno. E di fronte Sinner incontrerà il polacco Hubert Hurkacz, che ha superato il tedesco Alexander Zverev in semifinale.

Jannik Sinner, grazie al suo smisurato talento, sul terreno di gioco fa quello che vuole. Come contro Zhang, quando l’azzurro ha deciso di portarlo a spasso per il campo. Un vero e proprio dominio totale dei punti e dell'avversario. In uno scambio tra i due, l'azzurro ha prima sfoggiato un servizio potentissimo. E poi ha cominciato a "martellare" l'avversario con i suoi dritti fino a quando non è stato chiamato a rete. A quel punto l'altoatesino, con un tocco morbidissimo, ha completamente spiazzato il cinese, portandosi così a casa il punto tra gli applausi del pubblico.

Martellate e carezze: questo è il tennis di Jannik Sinner. Uno stile di gioco sintetizzato perfettamente dal commento di un utente su X, che ha citato una celebre frase tratta da un film di Carlo Verdone: "'Sta mano po' esse fero o po' esse piuma'..." Chapeau.