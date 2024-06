Gp Spagna, qualifiche: pole position per Lando Norris, male le Ferrari

22 giugno 2024 a

Lando Norris ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna con il crono di 1:11.383. Niente da fare per la Red Bull di Max Verstappen, secondo e distante venti millesimi dal britannico, così come per Lewis Hamilton, a poco più di tre decimi dalla pole con la sua Mercedes. Quinta e sesta posizione sulla griglia di partenza per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi a tre decimi e mezzo dal miglior crono, preceduti in quarta posizione dall'altra Mercedes di George Russell. Ottavo invece Sergio Perez su Red Bull, che però partirà con tre posizioni di penalità per un'infrazione di pista compiuta nell'ultima gara in Canada. Settima e nona sulla griglia dei tempi le due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, con la McLaren di Oscar Piastri in chiusura di top ten.

"Le nostre prestazioni sono cresciute da Miami in poi, oggi abbiamo migliorato la precisione che ci era fin qui mancata in qualifica". Queste le parole di Lando Norris, pilota della McLaren intervistato in seguito alla pole position conquistata nella sessione di qualifiche del Gran Premio di Spagna. "Un giro praticamente perfetto, capisci subito quando stai facendo bene e l'entusiasmo che hai dentro cresce - ha ammesso Norris -. Sono davvero felice, penso sia la miglior pole della mia carriera. I miei tifosi sono stati incredibili, voglio ringraziare anche loro oltre al team. Negli ultimi mesi, dal weekend di Miami, siamo stati sempre molto veloci, nonostante non sempre precisi nel mettere tutto insieme in qualifica. La vittoria? Quello è l'obiettivo - sottolinea il britannico -, ma sappiamo che sarà difficile contro Verstappen e gli altri team che ci stanno dietro".

"Se lo avessi saputo, sarei rimasto fuori": caos-Mercedes, Hamilton accusa il team di sabotaggio

"Conquistare la pole position non è mai una cosa facile, non è bastato quanto fatto in pista ma restiamo fiduciosi per la gara", ha commentato Max Verstappen. "In qualifica ho messo tutto insieme in maniera positiva, nonostante abbia faticato nel bilanciamento durante le prove - ha detto il tre volte iridato -. Purtroppo non è bastato quanto fatto, ma siamo abbastanza contenti del lavoro svolto in pista. La scia di Perez in Q3? È stata molto utile, seppur casuale - sottolinea -. Le condizioni di pista e il vento non ci hanno reso la vita facile, probabilmente ci hanno influenzato in Q3. Non è mai facile fare la pole, quando sei così vicino con gli altri team è comunque una cosa bella dal punto di vista dello spettacolo".