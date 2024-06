Fabregas spaventa la Serie A: un campione del mondo al Como

27 giugno 2024 a

Un campione del mondo per il neopromosso Como. Mister Cesc Fabregas, un passato glorioso in Premier League con le maglie di Arsenal e Chelsea, starebbe provando a portare niente meno che Raphael Varane del Manchester United in riva al lago. Il 31enne difensore francese, che vinse da titolare la Coppa del Mondo a Russia 2018 con i Bleus e colonna del Real Madrid per 10 anni prima dello sfortunato approdo in Inghilterra, è in scadenza di contratto: ha l'opzione per rinnovare con i Red Devils di Ten Hag e deciderà presto sul futuro. Sul contratto, alla luce del patrimonio e dell'ambizione dei proprietari indonesiani Hartono, che intendo fare del Como una potenza della scena italiana e non solo, non ci sarebbero problemi insormontabili.

E' forse questa la notizia di giornata più succosa di un calciomercato finora interlocutorio. Reduce dall'exploit agli Europei contro il Portogallo, con un gol che ha contribuito a trascinare la debuttante Georgia agli ottavi, Kvicha Kvaratskhelia tiene in ansia il neo-allenatore Antonio Conte che in conferenza stampa lo aveva blindato al Napoli: il numero 77, da 2 anni sotto il Vesuvio, è pressato dal Paris Saint Germain che lo vuole come erede di Mbappè, e per questo il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a rinnovargli il con tratto (che scade il 30 giugno 2027) e soprattutto a rivedere, al rialzo l'ingaggio. Il patron partenopeo e il ds Manna sono volati per la Germania per dirimere la questione. Nel frattempo, mentre resta in stallo la questione Osimhen, il Napoli continua a inseguire Romelu Lukaku, anche se sulle tracce del belga si è inserito il Milan. I rossoneri hanno frenato la trattativa per l'olandese del Bologna Joshua Zirkzee, viste le commissioni da 15 milioni pretese del suo agente, e ora provano a trattare col Chelsea per il prestito del belga ex Inter e Roma. Se si tratta di un diversivo o di un obiettivo reale, si capirà molto probabilmente alla fine degli europei.

Capitolo Inter: i campioni d'Italia hanno praticamente chiuso con il Genoa per il portiere spagnolo Josep Martinez come vice-Sommer (e suo futuro erede) per 13,5 milioni di euro più due di bonus per il giocatore. Ma l'obiettivo grosso è l'attaccante islandese Alfred Gudmundsson, stella del Grifone finito nel mirino anche della Roma: costo del cartellino 30-35 milioni di euro. La Juventus ha invece ceduto Moise Kean alla Fiorentina (13 milioni di euro più 5 di bonus) e insegue Khephren Thuram, centrocampista del Nizza e fratello dell'interista Marcus, assai gradito a Thiago Motta.