Euro 2024, la pesante confessione di Bernardeschi: "Cosa accade nella chat dell'Italia"

"In Canada si vive molto bene, c'è una qualità di vita molto alta, e questo è dato dal fatto che ci sono tante opportunità. Quindi le persone hanno la possibilità di dimostrare il proprio valore, c'è tanta meritocrazia, questo devo dire che avvantaggia un po' tutto, ed è un paese in espansione totalmente”. Racconta così parlando della sua esperienza al Toronto, Federico Bernardeschi, in una lunga intervista con Fanpage. “Qui ci sono tanti sport (hockey, baseball, basket), siamo una categoria fortunata, e sicuramente abbiamo una vita più agevolata — racconta — Il livello della vita è molto alto, rispetto all'Italia si sta meglio, questa differenza soprattutto negli ultimi anni sta venendo molto fuori e mi dispiace un po': ci sono sempre meno persone che possono permettersi determinate cose”.

E anche il campionato della Mls è in crescita: “La grande differenza, secondo me, che c'è ancora è sul tempo di gioco, sul vedere le cose, sul vedere un po' prima la giocata — racconta ancora Bernardeschi — Su questo, secondo me, devono crescere molto. Ovviamente in Europa abbiamo, tra virgolette, inventato noi il calcio. Ma il campionato ha un potenziale incredibile e soprattutto dopo il Mondiale del 2026, che sarà qui tra Usa, Canada e Messico, ci potrebbe essere una crescita importante”. E ancora: “Con l’arrivo di Messi si capisce che non si viene più in Mls per giocare un anno della carriera, ma perché il campionato ha più appeal”, ha proseguito l’ex Juve, parlando anche della vittoria degli scorsi Europei: “La cosa che più rimane è il già col bus scoperto a Roma — ricorda — Lì ti rendi conto, tocchi con mano quello che hai fatto, quello che abbiamo dato a una Nazione e non solo, ma anche a tutte le persone che sono immigrate fuori dall’Italia. Ecco, è stato secondo me un qualcosa di straordinario”.

Sugli attuali Europei “ci sono sempre le solite cinque o sei squadre un po' sopra gli altri e poi ci sarà la solita sorpresa — ha detto Bernardeschi — Il Belgio è partito con un piede sbagliato, però verrà fuori. La Turchia ha fatto bene. Devo dire che la nostra Italia c'è alla grande e quindi sono contento”. Prima dell’aneddoto finale: “Con i compagni di Euro2020 ho una chat personale di gruppo su WhatsApp dove ci siamo iscritti e dove chi non è parte del gruppo squadra ha fatto l'augurio di godersi questo meraviglioso viaggio a chi lo sta affrontando — ha concluso l’attaccante — E noi siamo con loro, perché alla fine questa cosa la diceva anche Gianluca Vialli: ‘Azzurri una volta, Azzurri per sempre', cioè ‘Fratelli una volta, fratelli per sempre'. Questa cosa devo dire che ce l'ha trasmessa tanto e ci ha fatto anche tanto bene. Quindi è così, ci sentiamo, ovviamente siamo lì con loro e poi vediamo. Siamo i primi tifosi".