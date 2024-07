Luciano Spalletti, l'annuncio della Figc: una commissione di tecnici per aiutare il ct

02 luglio 2024 a

Dopo la disastrosa disfatta contro la Svizzera e, di conseguenza, il fallimentare cammino europeo della nostra Nazionale, la Figc è pronta a prendere provvedimenti per rivoluzionare il calcio italiano. I vertici del calcio del nostro Paese hanno annunciato la nascita di una commissione di tecnici che dovrà sostenere l’impiego dei giovani italiani nei club di Serie A. Questa squadra sarà formata da dirigenti di altissimo livello: Giuseppe Marotta dell’Inter, Giuntoli della Juve, Marino dell’Atalanta, Sartori del Bologna. L'obiettivo dichiarato è fare da direzione sportiva del Club Italia e sgravare il ct da questioni organizzative.

Come riporta Repubblica, non si tratta di un commissariamento per il ct Luciano Spalletti proprio perché il tecnico toscano non potrebbe mai accettarlo. A pensar male si fa peccato, però molto spesso ci si azzecca. Infatti, le grandi personalità scelte dalla Figc svolgono nei loro club funzioni manageriali di direzione dell'area sportiva. E sono tra i principali artefici dei successi delle loro squadre. Basti pensare a Giuseppe Marotta, ora presidente dell'Inter. In passato, il dirigente lombardo ha riportato la Juventus ai vertici del calcio che conta, conquistando anche numerosi trofei in maglia bianconera. E ha saputo allevare in casa talenti italiani come Bastoni, Barella, Di Marco, Marchisio e Bonucci.

Stesso discorso anche per Giuntoli, Marino e Sartori. Il primo è l'artefice dello storico scudetto del Napoli vinto proprio con Spalletti in panchina. L'atalantino, invece, è il fiore all'occhiello della squadra bergamasca e del suo settore giovanile, tra i migliori nel nostro Paese. Il bolognese, infine, è riuscito nell'impresa di portare la squadra emiliana in Champions League, valorizzando talenti italiani come Calafiori e Orsolini.