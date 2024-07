Cuadrado, Inter addio. E scoppia la bufera: "Per intascarsi qualche soldo in più"

01 luglio 2024 a

Dopo appena una stagione in maglia nerazzurra l'Inter saluta Juan Cuadrado. L'esterno colombiano era arrivato a parametro zero dalla Juventus ma, causa un brutto infortunio, ha saltato gran parte dell'annata passata. "Una stagione in nerazzurro e la conquista dello Scudetto della Stella: "Juan Cuadrado e l’Inter si salutano - si legge nel comunicato ufficiale del club milanese -. L’esterno colombiano, arrivato nell’estate del 2023, ha collezionato 12 presenze complessive: 10 in campionato e 2 in Champions League. A Cuadrado, campione d’Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista".

Il trasferimento di Cuadrado all'Inter non era stato accolto nel migliore dei modi sia dai tifosi juventini sia da quelli interisti. Il colombiano, infatti, aveva attirato su di sé la rabbia dei sostenitori della Vecchia Signora, proprio perché era approdato nella storica rivale della Juventus. Dal canto loro, i supporter nerazzurri non avevano mai stimato il giocatore, colpevole - secondo loro - di essere un "tuffatore", cioè di simulare dei falli per ottenere un fischio dall'arbitro. Ma dopo la conquista della seconda stella, a un campione d'Italia si perdona tutto.

Gracias, Juan ⭐⭐#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 1, 2024

Sui social, però, si scatenano i commenti. "Merita stima soltanto perché ha accettato di rinnegare i suoi ex tifosi storici portandosi a casa sia i loro insulti che i nostri, il tutto per intascarsi qualche soldo in più, letteralmente un uomo di valore", scrive un tifoso interista su X. "Come rovinare tutto..di tutte le squadre proprio li.. Incredibile", il commento di un sostenitore bianconero.