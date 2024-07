Euro 2024, l'indiscrezione (clamorosa): "Spalletti esonerato", chi arriva al suo posto

05 luglio 2024 a

a

a

Nonostante la fiducia ribadita nella conferenza stampa a pochi giorni dall’uscita contro la Svizzera, agli attuali Europei di Germania, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, potrebbe pensare di allontanare Luciano Spalletti. Il numero uno della Figc ha rinnovato la fiducia al toscano anche in virtù di un contratto da tre milioni in scadenza a giugno 2026. Secondo Telelombardia, Gravina lo starebbe facendo su pressione del numero uno del Coni, Giovanni Malagò. In sostanza serve qualcuno che paghi il disastro europeo e questo non può essere Gravina che dovrebbe ricandidarsi alla presidenza della Figc.

L’emittente, così, ha fatto cinque nomi per un eventuale successore dell’ex allenatore del Napoli ‘Campione d’Italia’: in quinta fila Maurizio Sarri, in quarta Vincenzo Montella (impegnato all’Europeo come attuale allenatore della Turchia), in terza Claudio Ranieri, in seconda Roberto De Zerbi e in prima Massimiliano Allegri. Tradotto: il livornese, fresco di addio alla Juventus, sarebbe il candidato numero uno per raccogliere l’eredità in azzurro dell’ex Napoli.

"Ma con che faccia ti ripresenti?!": Luca Toni incendiario contro Luciano Spalletti

Tuttosport, attraverso la sua firma Massimo Franchi, ha poi lanciato un sesto nome mai uscito in questi giorni: Fabio Cannavaro, Campione del Mondo con l’Italia – da calciatore – nel 2006. “Io punterei su di lui”, ha detto il giornalista. Cannavaro ha ovviamente un eccellente rapporto con Buffon, il quale dopo l’incontro con Gravina ha deciso di continuare il suo percorso con la Nazionale come capo-delegazione azzurro. Allegri però ha più sponsor, come il ds Fabio Cordella intervenuto nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale youtube di Calciomercato.it. Cordella si è scagliato duramente contro Spalletti: “Con la Spagna dovevi perdere col pallottoliere, mentre con la Croazia sarebbe finita 5-0 se non ci fosse stato Donnarumma — le sue parole —L’allenatore della Nazionale deve mettere al primo posto l’umiltà e fare gruppo, non fare la principessa. Perciò l’unico profilo idoneo che abbiamo è Allegri”.