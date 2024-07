Euro 2024, la Spagna vola in semifinale: Germania beffata al minuto 119

05 luglio 2024 a

I padroni di casa vanno a casa. Beffa atroce per la Germania, che esce ai quarti degli Europei perdendo 2-1 contro la Spagna dopo 120 minuti tiratissimi.

Doveva essere la finale anticipata, e così in parte è stato. Grande equilibrionel primo tempo al Mercedes Benz Stadium di Stoccarda, con la partita tra le due migliori squadre fin qui viste nel torneo che si sveglia improvvisamente dopo l'intervallo. Al 51' passano in vantaggio gli uomini di De La Fuente con Dani Olmo (entratoal posto di Pedri, infortunato appena all'8'), bravo a infilare di piattone Neuer su assist del baby fenomeno Yamal. Le Furie rosse a quel punto possono colpire in contropiede, ma la squadra di Nalgesmann è brava a cingere d'assedio i rivali, con il pareggio che arriva quasi all'ultimo respiro: all'89' cross a campanile dalla sinistra, torre di Kimmich e battuta al volo di Wirtz, giocane trascinatore del Bayer Leverkusen, per il delirio dei tifosi in bianco sugli spalti.

Il risultato è meritato e si va ai supplementari, con un episodio molto dubbio al 107': tiro dal limite di Musiala respinto con la mano, molto larga, da Cucurella all'interno dell'area di rigore. Niente penalty dal campo e nessun intervento da parte del VAR, per una decisione discutibile. Quando tutto fa pensare ai calci di rigore ecco il gol che non ti aspetti. Cross dalla sinistra di Dani Olmo e colpo di testa vincente di Mikel Merino che sorprende Rudiger, fuori posizione. La Spagna, pur non partita tra le favoritissime, è la prima semifinalista: affronterà la vincente tra Francia e Portogallo.