Euro 2024, la Francia batte ai rigori il Portogallo: Mbappe e Ronaldo flop, ci pensa Theo Hernandez

Gode Mbappè, piange Cristiano Ronaldo. Agli Europei la Francia batte ai rigori il Portogallo dopo 120 tiratissimi minuti e ora i Bleus sfideranno la Spagna in una grande semifinale. Decisivi, dal dischetto, l'errore del portoghese Joao Felix (palo) e l'ultimo tiro del milanista Theo Hernandez, perfetto.

Nei tempi regolamentari sono mancati, di fatto, i giocatori più attesi: Mbappè, mascherato e a mezzo servizio, e Cristiano Ronaldo, che ha anche sprecato l'occasione più grande dell'intera partita sparando alle stelle da centro area. Un errore imperdonabile e inatteso, proprio perché commesso da uno degli attaccanti più letali e titolati di sempre. A 39 anni, però, la sua condizioni atletica è apparsa ormai deficitaria e non più all'altezza dell'enorme fame di vittoria dimostrata ancora una volta. Alla fine anche un altro milanista, Rafa Leao, finisce sulle ginocchia. Per lui un torneo tedesco decisamente inferiore alle legittime speranze della vigilia.

L'equilibrio tra due ottime squadre ma imperfette non si spezza praticamente mai. Pari nel risultato e pari nelle occasioni, con un diagonale fuori di Camavinga il più grande rimpianto per gli uomini di Deschamps. Alla fine, il momento più memorabile è stato forse l'incredibile recupero in velocità di Pepe, irriducibile filibustiere di 41 anni, contro l'interista Thuram (14 anni più giovane di lui) che si era involato verso la volta.

Si va ai rigori, con Giroud che non fa in tempo ad entrare per battere il suo. Per la Francia impeccabili Dembélé, Fofana, Koundé e Barcola, per gli uomini di Martinez Ronaldo segna il primo, imitato da Bernardo Silva. Poi l'errore da "break" di Felix e Nuno Mendes che tiene vive le speranze dei lusitani, ancora per qualche secondo. Poi ci pensa Theo, con un sinistro chirurgico nel sette, a spiazzare l'eroe degli ottavi Diogo Costa (tre rigori parati su tre contro la Slovenia) : l'abbraccio al compagno di squadra Maignan fa partire la festa dei galletti.