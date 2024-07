Euro 2024, tedeschi furiosi con l'arbitro Taylor: "Pagherai"

06 luglio 2024 a

I tifosi tedeschi come quelli della Roma: furiosi con l'arbitro britannico Anthony Taylor. Il direttore di gara inglese è risultato decisivo (in negativo) nei quarti di finale degli Europei che la Germania padrona di casa ha perso per 2-1 contro la Spagna.

Partita emozionate, tiratissima, decisa da due gol all'ultimo minuto (il pari tedesco all'89' con Wirtz, il gol al 119' di Merino che ha mandato le Furie rosse in semifinale) ma ancora più dalla clamorosa svista dell'ineffabile Taylor, come detto.

Nei supplementari, sul risultato di 1-1, non sanziona con il calcio di rigore un evidente fallo di mano commesso da Cucurella, che 'para' il tiro di Musiala indirizzato verso la porta. L'arbitro non fischia, il Var non interviene. Taylor, davanti alle proteste dei tedeschi, spiega che il braccio di Cucurella è attaccato al corpo: spiegazione discutibile, a giudicare dalle immagini. Niente rigore, si continua a giocare a quasi allo scadere la Spagna trova il gol del 2-1 con Merino. Sarebbe bastato consultare il Var per comprendere la topica.

L'episodio visto a Stoccarda avrà riacceso amari ricordi per i tifosi della Roma. Taylor ha arbitrato la finale di Europa League 2022-2023 che i giallorossi hanno perso a Budapest contro il Siviglia ai calci di rigore. Anche in quel match, l'arbitro non ha concesso un penalty solare ai giallorossi. Venerdì sera, il bis con la rivolta social dei tifosi tedeschi: "Pagherai per i tuoi errori". Impossibile non associare la nuova figuraccia dell'arbitro con quanto accaduto nella pancia dello stadio ungherese subito dopo la finale, con l'allora allenatore romanista Josè Mourinho che incrociato Taylor nel parcheggio gli urlò "Sei una disgrazia". Come si dice in tedesco?

In realtà, fanno sapere dall'Uefa, il "rigore solare" di Cucurella non sarebbe così solare. Anzi, non sarebbe nemmeno rigore: secondo le indicazioni del capo degli arbitri, l'italiano Roberto Rosetti, infatti, per concedere un penalty in questi casi occorre valutare la vicinanza del braccio al corpo, il fatto che sia puntato principalmente verso il basso o comunque verticalmente e la posizione dell'arto dietro la linea del corpo. I dubbi, in ogni caso, restano, anche a giudicare dalla faccia di Cucurella, che guarda insistentemente verso l'arbitro, terrorizzato e convinto di averla fatta grossa, e che scampato il pericolo si svela con un sorrisetto malizioso in eurovisione.