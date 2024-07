Milan, Paulo Fonseca a Malpensa? Si scatena il delirio: "Il perizoma in comodino"

06 luglio 2024 a

a

a

E' sbarcato a Malpensa Paulo Fonseca, l'aeroporto che presto verrà intitolato a Silvio Berlusconi. Una coincidenza temporale suggestiva per l'allenatore portoghese, nuovo mister del Milan. Secondo molti tifosi rossoneri, però, l'ex tecnico di Roma, Shakhtar Donetsk e Lille rischia di non mangiare il panettone e nell'attesa si sbizzarriscono con un altro sfottò.

Il bel Paulo, vestito con elegante giacca beige molto estiva, pantalone bianco e camicia azzurra, potrebbe perlomeno ambire a un ruolo nel prossimo cinepanettone dal momento che ricorda molto da vicino il Christian De Sica nel comico Natale in crociera.

Stefano Pioli, vagonata di milioni per il mister: ecco la sua nuova panchina

Per l'esattezza, come ricorda Dagospia citando alcuni commenti sui social, è "identico" al personaggio interpretato dall'attore romano. Stessa giacca, stesso ciuffo, stessa camicia: due gocce d'acqua. E il perfido Dago lo celebra recuperando un aneddoto della pellicola: "Quando la moglie gli sgama il perizoma nel comodino e lui dice che è 'per sé, modello push-up'"...

Nel frattempo, in attesa di novità dal mercato fin qui bloccato, Fonseca prova a giocare d'anticipo e ingraziarsi gli scettici con un immediato "Forza Milan", pronunciato appena uscito dall'aeroporto. Primo appuntamento ufficiale lunedì mattina, 8 luglio, a Casa Milan per la presentazione formale. Con lui in Italia anche lo staff tecnico: Paulo Ferreira (vice e capo dei match analyst), il tattico Leal, il preparatore atletico Mourao e il preparatore atletico Antonio Ferreira.