Simone Inzaghi rinnova con l'Inter, è fatta: un "Paperone", le cifre da record

Pasquale Guarro 09 luglio 2024 a

a

a

L'ultimo incontro utile a definire i dettagli, poi Simone Inzaghi apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2026. Ieri mattina Tullio Tinti si è presentato in viale della Liberazione ad orario insolito, probabilmente nel tentativo di sfuggire all'adunata dei cronisti che sono soliti incontrarsi quando il sole inizia a scaldare. E invece, qualcuno era già lì... I dialoghi proseguono dai primi giorni di giugno, quando nei due incontri a distanza di una settimana, Beppe Marotta chiarì a Tinti l'indisponibilità a procedere verso un accordo biennale. Una doccia fredda, divenuta immediatamente tiepida, visto che nella stessa sede, Marotta aveva però immediatamente dato disponibilità a un consistente aumento salariale.

Una significativa apertura, quella del club verso il proprio tecnico, a riconoscere l'appartenenza di Inzaghi a un nuovo club esclusivo: quello degli allenatori vincenti. Non che prima non avesse conquistato trofei, ma in nerazzurro certi titoli hanno un peso relativo. La seconda stella, invece... Poi vinta così, in casa del Milan, dopo aver incantato per un'intera stagione grazie alla qualità del gioco espresso. Le richieste di Tinti hanno perciò trovato sostegno nei fatti e possono essere tradotte in parole povere: oggi Inzaghi può contare su uno status diverso e merita di essere ritenuto il miglior allenatore dell'intera Serie A. Una richiesta che l'Inter ha immediatamente sposato, un compromesso che ha messo tutti d'accordo, visto che il tecnico piacentino ha comunque dovuto accettare il prolungamento di una sola stagione invece che due, come avrebbe desiderato.

"Viva la mescolanza, la lotta continua": l'interista Thuram fuori controllo dopo il voto

Il contratto parla chiaro, Inzaghi sarà l'allenatore più remunerato d'Italia, il suo ingaggio sarà superiore a quello di Thiago Motta e anche a quello di Antonio Conte, rispettivamente freschi di contratto con Juve e Napoli. L'accordo siglato tra Tinti e Marotta, infatti, prevede un salario da 6,5 milioni a stagione più bonus. Siamo ai dettagli, dopo l'incontro con l'Inter, infatti, Tullio Tinti ha svegliato il motore della sua Porsche e sul navigatore ha impostato Milano Marittima, luogo in cui questi giorni sta villeggiando Simone Inzaghi con la propria famiglia. Tra i due, una cena e probabilmente anche un brindisi al nuovo accordo. Intanto venerdì alle 17 ci sarà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, parleranno Beppe Marotta e Simone Inzaghi.