Davide Astori, è svolta: una condanna per omicidio colposo

La Corte d’Appello di Firenze, nell’ambito del processo sulla morte del calciatore Davide Astori, ha confermato la condanna ad un anno per omicidio colposo nei confronti del medico Giorgio Galanti. Astori fu trovato senza vita il 4 marzo 2018 in albergo a Udine, dove era in ritiro, vittima di un’aritmia ventricolare provocata da una grave patologia cardiaca mai diagnosticata. Per l’accusa, Galanti gli rilasciò certificati di idoneità sportiva nonostante fossero emerse aritmie cardiache.