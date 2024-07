Euro 2024, Ollie Watkins sconvolge l'Inghilterra: "Giuro sulla mia vita. Prima del match..."

12 luglio 2024 a

L’illusione del vantaggio, la rimonta che ha portato la squadra in finale. Stessa sorte in entrambe le semifinali di questo Europeo, dove Spagna e Inghilterra sono riuscite a ribaltare Francia e Olanda per così volare all’Olympiastadion dove se la vedranno nella finale di domenica prossima. Autore mercoledì sera del gol decisivo che ha piegato la squadra di Ronald Koeman è il gol al 90’ di Ollie Watkins, entrato dopo nemmeno 10 per poi battere Bart Verbruggen. Una mossa azzeccata quella di Southgate, che ha indovinato i cambi sia in entrata sia in uscita. Per Watkins, punta del’Aston Villa, si è trattato del quarto gol con l’Inghilterra, coronato in una grande serata: “Aspettavo quel momento da settimane — le sue parole —. C'è voluto molto duro lavoro per arrivare dove sono oggi. Sono deliziato".

Proprio Watkins ha svelato quindi un retroscena: quello di aver detto Cole Palmer, subentrato assieme a lui (per Kane e Foden), che avrebbe fatto gol con un suo assist. Detto, fatto. Una previsione del tutto azzeccata: "Giuro sulla mia vita, e su mio figlio, di aver detto a Cole Palmer che oggi mi avrebbe fatto un assist e avrei segnato — le sue parole —. È la sensazione più bella di sempre. Ci sono state tante critiche ma siamo in finale e questo è l'importante. Andare sotto sembra rimetterci in moto. Abbiamo vinto in rimonta".

Secondo il c.t. dell’Inghilterra, Southgate, “abbiamo giocato molto bene — le sue parole — È stata una partita complicata e dovevamo continuare a cambiare il modo in cui difendevamo. Abbiamo dovuto adattarci continuamente e i giocatori hanno preso tante buone decisioni. Il finale è stato speciale per la squadra". E ancora: “I cambi? La cosa più importante è che tutta la squadra sia pronta per entrare in partita — ha concluso — Sentivamo, dal punto di vista energetico, che stavamo iniziando a perdere un po' di pressione e Harry Kane aveva preso un colpo. Ollie Watkins poteva pressare bene e andare in profondità. Abbiamo pensato che fosse un buon momento per provarlo, sono così felice che Ollie abbia ottenuto il suo momento".