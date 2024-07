Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, passione sfrenata: ecco dove li hanno beccati

11 luglio 2024 a

a

a

Smaltita la delusione (e il fastidio fisico) subiti nel k.o. contro Daniil Medvedev, Jannik Sinner e la sua fidanzata, Anna Kalinskaya, hanno lasciato Londra per godersi qualche giorno di vacanza. Il 22enne altoatesino e la sua fidanzata russa, numero 18 del ranking e fuori per infortunio agli ottavi dell’Open di Inghilterra contro la kazaka Elena Rybakina, sono volati in Costa Smeralda e si riposeranno un po’ prima che Jannik riprenda la preparazione a Montecarlo con vista alle Olimpiadi di Parigi.

Per questo negli scorsi giorni ha annunciato la sua rinuncia ufficiale all’Atp 250 di Bastad, in Svezia, come lui stesso aveva scritto in una stories su Instagram: "Mi dispiace dovermi ritirare dal torneo di Bastad in programma la prossima settimana a causa della stanchezza — le sue parole — Non è una decisione facile, io vorrei giocare, ma seguo i consigli dal mio team e dei medici che mi hanno consigliato di prendere un po' di tempo per riposarsi e riprendersi. Spero di giocare a Bastad in futuro, ho sentito che è un grande torneo".

"Mi dispiace dovermi ritirare": Jannik Sinner, fulmine a ciel sereno dopo il ko a Wimbledon

La partecipazione in Svezia sarebbe stata inedita in un torneo con le aveva accolto con tutte le possibile feste mediatiche del caso. Jannik invece riparte dalla Costa Smeralda per riposarsi, dopo essere stato avvistato insieme alla sua ragazza all’aeroporto di Olbia. La tuta con cappuccio calcato in testa non è bastata a sfuggire agli occhi del personale dell’aeroporto. Niente boschi rigeneranti dell’Alto Adige, quindi, ma Jannik ha scelto una delle località più glamour per ritrovare la pace dopo la grande delusione di Londra e prima di partire per l’Olimpiade.