Kate Middleton a Wimbledon? Jasmine Paolini gela l'intervistatore inglese

Vittoria dopo vittoria, Jasmine Paolini si sta conquistando la fama e la gloria che si merita. "Bellissima", bravissima e campionissima. Se raggiungi una finale del Roland Garros e poi sei capace di ripeterti anche a Wimbledon non è di certo un caso. Alla conquista del grande slam inglese manca ancora un match, la finale sul centrale. Ma, subito dopo la semifinale contro Donna Vekić, qualcuno in conferenza stampa ha già provato a ipotizzare cosa potrebbe accadere in caso di un trionfo dell'italiana.

"Cosa significherebbe per te vedere la Principessa del Galles, Kate Middleton, nel Royal Box?". E ancora: "Quanto saresti emozionata se fosse proprio lei a consegnarti il Trofeo in caso di vittoria?". La domanda ha letteralmente spiazzato la Paolini che, con un certo imbarazzo, ha provato a schivare le suggestioni dei cronisti. "Non ho capito la seconda parte, scusa…". A quel punto il giornalista ha provato a riformulare la domanda, questa volta con più garba. Immediata la replica della tennista azzurra: "Sì… è un onore. È un piacere giocare su quel campo con la famiglia reale presente. Quindi, sì, è un po’ strano per me, no? Se la incontrassi in finale, sarebbe sicuramente un grande momento".

Oltre che della possibile vincitrice di questa edizione di Wimbledon, nella capitale inglese si sta molto parlando delle condizioni di salute della principessa. Da anni, infatti, Kate Middleton è "incaricata" di consegnare il prestigioso trofeo alle campionesse. Ma, visti i gravi problemi di salute, potrebbe lasciare il testimone a qualcun altro. Si ipotizza possa trattarsi della Duchessa di Gloucester. Anche se gli organizzatori del torneo sperano comunque in un colpo di scena dell'ultimo minuto.