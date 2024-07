Milan-Inter, esplode la guerriglia sul mercato: ecco il nome conteso

19 luglio 2024 a

a

a

Marcus Thuram e Davide Frattesi approdati all’Inter lo scorso anno. Il derby di mercato della scorsa estate è stato vinto dall’Inter per 2-0, ora però ce ne potrebbe essere uno nuovo (il primo di stagione) per Mario Hermoso. Parametro zero, 29 anni, ha appena lasciato l’Atletico Madrid dopo cinque stagioni da 174 presenze (con 10 gol e sei assist) con l’Atletico di Simeone, non ha rinnovato. Un’occasione sia per il Milan sia per l’Inter.

I rossoneri, peraltro, sono stati a Madrid pure per chiudere l’operazione Morata e stanno pensando, secondo Il Giorno, se dare l’affondo o meno al giocatore, considerando però Pavlovic come prima scelta: con il difensore serbo c’è già l’accordo per un triennale, si lavora ora per limare la distanza tra domanda e offerta con il Salisburgo: 20 offre il Milan, 25 chiedono gli austriaci.

Milan, l'ultimo nome caldo per il centrocampo: si chiude per Samardzic?

A centrocampo un altro serbo è in cima alla lista: il giocatore dell’Udinese Lazar Samardzic. L’Inter, l’estate scorsa, è stata a un passo dal giocatore dell’Udinese, ora i rossoneri fanno sul serio e vedranno nelle prossime ore, probabilmente lunedì, il papà agente del giocatore. Lo stesso che sparò alto l’anno scorso prima delle visite mediche con i nerazzurri, facendo saltare la trattativa. Poi si valuterà anche Hermoso, che però è cercato pure dal Napoli di Antonio Conte. Sarebbe apprezzatissimo anche dalla tifoseria, tanto che giovedì uno dei tifosi azzurri ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis: “Presidente, prendi Hermoso”. Ma la risposta del vulcanico numero uno del club partenopeo è stata schietta e tagliente: “Di calcio capisci molto poco”.