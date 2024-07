De Sciglio non convocato da Thiago Motta: "Voglio precisare una cosa", siluro sulla Juve?

21 luglio 2024 a

Un giallo in casa Juventus, con l'ombra del calciomercato che incombe H24. E' Mattia De Sciglio a fare chiarezza in maniera piuttosto brusca sui social, puntando il dito sui giornalisti ma, forse, anche sulla società bianconera.

Il 31enne ex Milan, a Torino dal 2017 (112 presenze complessive condite da 2 gol) con una parentesi al Lione in Francia nella stagione 2020/21 è ufficialmente fuori dal progetto del nuovo allenatore, Thiago Motta.

Il terzino, che conta anche 40 presenze con la Nazionale italiana, è dunque sul mercato alla ricerca di una sistemazione che accontenti lui e il club. Stessa situazione condivisa con il centrocampista brasiliano Arthur, di ritorno dalla Fiorentina, e il giovane centrale difensivo Dean Huijsen, 19enne olandese naturalizzato spagnolo che dallo scorso gennaio ha giocato in prestito con la Roma e che ora potrebbe diventare preziosa pedina di scambio o fonte di plusvalenza per il ds Cristiano Giuntoli.

Non a caso, De Sciglio, Arthur e Hujsen non sono stati convocati per l'amichevole tedesca contro il Norimberga (e poi quella in Svezia contro l'Atletico Madrid, a Goteborg) e sono rimasti alla Continassa ad allenarsi. Motivo tecnico, dunque. Eppure su De Sciglio, cercato da Monza e Como, sono girate strane voci che lui stesso ha smentito, con una certa comprensibile stizza:

"Nelle ultime ore ho sentito inesattezze sul mio conto. Voglio precisare che sto bene e non ho nessun problema fisico, a differenza di quanto detto da Sky Sport e da alcune testate giornalistiche, ma la mia non convocazione è stata puramente una scelta della società. Chiedo cortesemente ai giornalisti di informarsi in modo corretto prima di far passare notizie errate".