Parigi 2024, Mattarella tra Tamberi ed Errigo? "Mi sento...", la clamorosa battuta del presidente

Tutti a Parigi per l'inizio delle Olimpiadi: domani, venerdì 26 luglio, una cerimonia d'apertura senza precedenti. Già, non all'interno di uno stadio o di un'arena, così come è sempre stato, ma lungo la Senna, insomma per le strade della città.

Un evento colossale, per inciso minacciato dal maltempo, e per il quale saranno dispiegate misure di sicurezza senza precedenti per la capitale francese (le squadre sfileranno sulla Senna a bordo di diversi traghetti)

Ma si diceva, tutti a Parigi. E tra questi tutti c'è anche la prima carica dello Stato, ossia Sergio Mattarella, che prenderà parte alla cerimonia parigina. Nella giornata di oggi, giovedì 25 luglio, ha raggiunto la capitale a bordo dell'aereo presidenziale, sul quale c'era anche Gianmarco Tamberi, portabandiera azzurro insieme ad Arianna Errigo.

Dopo il volo, Mattarella ha raggiunto gli azzurri al villaggio olimpico, dove ha tenuto un discorso. E proprio al termine di quel discorso, ecco che il Capo dello Stato ha posato per i fotografi proprio tra Tamberi e la Errigo. Circostanza in cui a Mattarella è sfuggita una battuta che ha colpito e strappato una risata: "Mi sento vagamente fuori età...".