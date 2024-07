Sinner ko , brutte voci su Anna Kalinskaya? Un caso internazionale: Russia, la furia della Kuznetsova

26 luglio 2024 a

Jannik Sinner non sarà alle prossime Olimpiadi e intanto c’è chi già ha attaccato la sua relazione con Anna Kalinskaya. La tennista russa, fidanzata con l’altoatesino dai tempi del Roland Garros, non è molto apprezzata dai suoi follower. E in molti in questi giorni hanno fatto diventare quasi una colpa l’amore tra i due, nel mentre che entrambi si sono concessi una vacanza in Sardegna dopo le loro eliminazioni a Wimbledon. E in Russia non hanno preso bene questo fatto: perché Anna Kalinskaya è finita nel mezzo di una polemica quando è solo una fonte id distrazione. A difenderla l'ex tennista connazionale Svetlana Kuznetsova, ex numero due al mondo e vincitrice di Roland Garros e US Open, sottolineando come tutto questo non c’entri nulla: "Era ovvio che Anna Kalinskaya sarebbe stata incolpata per il rifiuto di Jannik Sinner di partecipare ai Giochi Olimpici — il suo parere — Perché è ovvio: le ragazze dei giocatori famosi sono maggiormente sotto i riflettori".

E ancora: ”Anche Paula Badosa, la fidanzata di Stefanos Tsitsipas, è costantemente criticata — ha aggiunto Kuznetsova — E qui tutto è aggravato dal fatto che Jannik è ora il numero uno al mondo, ha una forte rivalità con Carlos Alcaraz e Anna è apparsa nella vita di Sinner solo di recente. Gli odiatori daranno a lei la colpa di eventuali fallimenti del tennista. Internet è già pieno di articoli, in Italia postano foto della coppia con didascalie beffarde: ‘Questa è la tonsillite di Sinner'. Ho anche visto commenti secondo cui Jannik si è ritirato dalle Olimpiadi a sostegno di Anna: dicono che il suo Paese è stato oppresso ai Giochi e lui si sta vendicando per lei. È completamente senza senso, ovviamente”.

"A proposito delle critiche a Sinner e alla sua vacanza in Sardegna, dopo il Roland Garros Carlos Alcaraz è andato a Ibiza, dove ha festeggiato, bevuto alcolici e, in una parola, festeggiato una grande vittoria. Poi ha vinto Wimbledon e tutti i critici si sono zittiti — ha concluso l'ex tennista russa — E poi Jannik è andato in vacanza con la sua ragazza e si è ammalato. Ebbene sì, questo accade. Perché alle persone interessa dove e come riposa? Se Carlos non avesse vinto Wimbledon, la gente si ricorderebbe ancora di Ibiza per lui? L'atleta è libero di scegliere il proprio tempo per le vacanze. Per esperienza personale so quanto a volte sia necessaria una pausa, anche a scapito del tennis”.