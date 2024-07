Roma, dopo Soulè arriva anche il bomber: il colpo da Champions di De Rossi

26 luglio 2024 a

a

a

Matias Soulé sarà un giocatore della Roma. L'esterno d'attacco argentino, la scorsa stagione al Frosinone, indosserà la maglia giallorossa. Il club capitolino ha l'accordo con la Juventus sulla base di 26 milioni di parte fissa e 4 di bonus, con i bianconeri che si sono riservati anche un 10% sulla futura rivendita. Per Soulé contratto quinquennale.

L'ingresso di liquidità nelle casse della Juventus dà una spinta ulteriore al mercato della Vecchia Signora, pronta a rinforzare ulteriormente l'organico a disposizione di Thiago Motta. Stesso discorso vale per Dean Huijsen, passato al Bournemouth, club della Premier che ha investito su di lui permettendo al club bianconero di ottenere un'importante plusvalenza. I due obiettivi principali sono sicuramente Jean-Clair Todibo del Nizza e Teun Koopmeiners dell'Atalanta. Il dialogo con il club francese è fitto e intenso e l'operazione per portare il centrale classe 1999 in bianconero potrebbe definirsi nelle prossime ore: prestito oneroso a 5 milioni di euro più opzione futura di riscatto tra i 25 e i 30 milioni.

Inter, il campionato è già chiuso? A un passo dall'ultimo clamoroso colpo in attacco

Per il centrocampista olandese dei nerazzurri, invece, l'offerta ufficiale - di circa 50 milioni - dovrebbe essere messa sul piatto la prossima settimana, ma certamente non si tratta di una negoziazione semplice. Tornando alla Roma si accelera per Artem Dovbyk del Girona: c'è distanza tra domanda (clausola rescissoria di 40 milioni) e offerta di 30 milioni, ma la sensazione è che i giallorossi possano migliorare la loro proposta, dopo aver trovato l'accordo con l'attaccante ucraino..

Il mercato del Milan ora corre in difesa: due nomi per mister Fonseca

Il Bologna ha salutato Riccardo Calafiori e spera di accogliere Mats Hummels: "Gli abbiamo spiegato il progetto e la città. E' giusto che ci pensi", ha spiegato l'ad Fenucci. La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Colpani dal Monza (al suo posto tornerà Daniel Maldini), mentre Giacomo Bonaventura giocherà nella Saudi Pro League, più precisamente nell'Al Shabab. Al Parma piace Matteo Cancellieri della Lazio. Il Milan è vicino a definire l'acquisto di Emerson Royal dal Tottenham.