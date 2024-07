Parigi 2024, Rafa Nadal minaccia il ritiro: "Mi sembra una follia!", altro disastro francese

28 luglio 2024 a

a

a

Un novo, grosso, caso scuote i giochi di Parigi 2024: Rafa Nadal infatti minaccia il ritiro. Lo spagnolo ha iniziato le Olimpiadi con una vittoria nel doppio, affiancato niente meno che da Carlos Alcaraz. La coppia di fuoriclasse spagnoli ha sconfitto in modo notte gli argentini González e Molteni con un punteggio di 7-6, 6-4. Tuttavia, nonostante il successo, Nadal si è detto incredulo per la dei tempi da parte dell’organizzazione dei Giochi, tanto da considerare l’ipotesi di non giocare il suo match di singolare previsto per domenica 28 luglio. Insomma, altre critiche contro la macchina organizzativa francese.

"Davvero gioco alle due? Mi sembra una follia, sono le 10 di sera. Tornerò al villaggio olimpico, vedremo cosa succede e prenderò insieme al team la decisione che riterremo più adeguata per avere più opzioni per ottenere un buon risultato per la Spagna," ha tuonato Nadal, visibilmente perplesso e sorpreso dal programma delle gare.

Rafa infatti non si aspettava di dover affrontare un match di singolare poche ore dopo aver giocato nel doppio e ha chiesto conferma ai giornalisti presenti. "Non so se giocherò domani, devo valutarlo con la mia squadra. A volte meno è meglio", ha aggiunto, mettendo in dubbio la sua partecipazione. Un passo indietro sarebbe, ovviamente, un clamoroso smacco per l'organizzazione.

Esce dall'ospedale e va in pedana con un tumore: poi il malore, ma non molla. Moellhausen pazzesca | Video

In ogni caso, Nadal si è mostrato felice per la vittoria nel doppio contro la coppia argentina: "È stata una partita difficile, ci siamo divertiti ma a volte abbiamo anche sofferto. La partita era di altissimo livello, i rivali erano una coppia molto consolidata, una delle migliori al mondo. Penso che abbiamo giocato bene e nei momenti decisivi abbiamo giocato con la giusta grinta". Nadal vanta già due ori olimpici e, a Parigi, è a caccia del terzo titolo. Calendario permettendo...