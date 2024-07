Bernardeschi avvisa l'America: "Questa roba qui in Italia è illegale"

29 luglio 2024 a

O la pasta o il caffè, tradizioni italiane che vengono sbeffeggiate in altri Paesi. La diatriba sulla bevanda è storica con gli americani, che hanno un concetto relativo all’utilizzo di questa del tutto particolare. Federico Bernardeschi, dal Canada, ha provato a mettere insieme in un video, uscito su TikTok, come una sorta di guida definitiva per non sbagliare nel suo uso. Un siparietto esilarante che ricalca tutti gli stereotipi e che ha fatto il giro del web: ”Per favore non ordinate il cappuccino dopo le 11 di mattina, è illegale e si va in galera direttamente, ok?”, dice sorridendo. La frase si riferisce soprattutto ai turisti stranieri che, mentre si trovano in vacanza in Italia, ordinano il cappuccino a qualsiasi ora, anche dopo pranzo, nonostante sia concepita come bevanda da utilizzare a colazione.

Poi l'ex Juve ha continuato rimarcando le differenze sul rito del caffè e su come viene inteso in giro per il mondo. Per gli italiani è puro relax, un momento per fare quattro chiacchiere insieme in un'atmosfera distesa: "La concezione del caffè in America e in Italia è diversa — ha detto il calciatore del Toronto — In Italia prendi il caffè con i tuoi amici parlando in un bar, assaggiando il caffè godendotelo, facendo una chiacchierata di mezz'ora. In America prendi il tuo caffè in una tazza grande e cammini in strada. Non hai tempo per niente, a noi piace la ‘dolce vita', è diverso”.

Sempre negli scorsi giorni, Bernardeschi ha avuto anche la possibilità di partecipare agli MLS All-Star Games, scendendo in campo con le MLS All-Stars, ma perdendo contro la Liga MX All-Stars. E proprio in questa occasione è stato ripreso dalle telecamere del club spiegando il concetto dell’uso del caffè.