Carlos Sainz, silurato dalla Ferrari si deve accontentare della Wiliams

Carlos Sainz ha definito il suo futuro. Nel 2025 non sarà disoccupato, ma non guiderà nemmeno una delle monoposto migliori. Il pilota appiedato dalla Ferrari si è dovuto accontentare della Williams «Non è un segreto che il mercato piloti di quest’anno è stato eccezionalmente complesso per vari motivi - ha dichiarato lo spagnolo - e che mi ci è voluto del tempo per annunciare la mia decisione. Sono però molto felice di entrare a far parte della Williams dal 2025, sono fiducioso che sia il posto giusto per continuare il mio viaggio in Formula 1».

Sainz correrà al fianco di Alex Albon con obiettivi ovviamente diversi da quelli che aveva in Ferrari: «Vogliamo riportare la Williams al posto a cui appartiene. È una sfida che abbraccio con entusiasmo e positività. Sono convinto che questa squadra abbia tutti gli ingredienti giusti per riscrivere la storia e a partire dal prossimo gennaio darò il massimo per portare avanti la Williams insieme a ogni singolo membro del team».

Tralasciando le dichiarazioni di rito, l’impressione è che Sainz abbia dovuto scegliere il male minore, non avendo ricevuto offerte dalle scuderie migliori. Non è da escludere che la Williams possa essere soltanto una fase transitoria, in attesa che si liberi un sedile più importante.