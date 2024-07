Parigi 2024, Di Francisca sfotte Pilato? Interviene Federica Pellegrini: "Continua a sognare!"

30 luglio 2024 a

Per alcuni un quarto posto è una vera e propria delusione. Per altri, invece, un traguardo da festeggiare, un risultato per cui emozionarsi. Dipende dai punti di vista. Ma l'unica cosa certa è che nessuno di noi può essere a conoscenza di cosa ci sia dietro quel risultato: la fatica, i pianti, le rinunce, i sogni. Benedetta Pilato è riuscita a raggiungere la finale dei 100 metri rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. E, visto il settimo tempo registrato, era già da considerarsi un successo.

Ma una volta arrivata alla finale, quel successo non si è trasformato in un trionfo. O meglio: non si è tramutato in una medaglia. Pilato, infatti, è arrivata quarta. “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace, però le mie sono lacrime di gioia, ve lo giuro - ha dichiarato la 19enne azzurra -. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita. Un anno fa non ero neanche in grado di farla questa gara - ha poi aggiunto -. Ci ho provato dal primo metro. Questo è solo un punto di partenza. Il cambiamento mi serviva, mi ha aiutato tantissimo. Tutti si aspettavano di vedermi sul podio? Tutti tranne me".

Benny ha 19 anni. È alla sua seconda olimpiade e la prima aveva fatto solo delle batterie in cui era stata squalificata. È tra le prime 4 al mondo.

La confessione di Pilato non è piaciuta a Elisa Di Francisca. In passato, l'atleta azzurra ha conquistato un doppio successo nel fioretto femminile a Londra 2012, oltre a un argento a Rio de Janeiro. E non ha avuto la minima esitazione a contestare l'approccio della giovane collega. "Non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è - ha detto nel corso della trasmissione televisiva "Notti Olimpiche" -. Fatene un’altra per capire cosa voleva dire, con i sottotitoli. Sinceramente non l’ho capita. C’è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile. È assurdo, è surreale questa intervista. Che c’è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo".

Per una campionessa che attacca la Pilato, ce ne è un'altra che la difende a spada tratta. "Mi sento di dire una cosa sull'intervista di ieri sera di Benedetta Pilato, ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse! È bello veder (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici, ma non è assolutamente così!! A volte un quarto posto, anche se per poco, è il nostro sogno più grande!". Federica Pellegrini interviene così nella polemica scatenata per i commenti di Elisa Di Francisca in tv nei confronti dell'azzurra, quarta e sorridente dopo la gara dei 100 rana ai Giochi di Parigi.

"Perché?! Perché Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo - ha scritto l'ex nuotatrice, che in questi giorni è nella capitale francese con il marito Matteo Giunta e la piccola Matilde -. Le medaglie piacciono a tutti, ma... (e questo l'ho capito solo alla mia ultima Olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio!! Le medaglie pesanti arriveranno, Benny ha solo 19 annil! Lasciamola sognare ciò che vuole".