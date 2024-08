Parigi 2024, entrata-killer poi il pianto disperato: la follia della brasiliana Marta

02 agosto 2024 a

Una Olimpiade da dimenticare finora quella per la Nazionale di calcio femminile del Brasile, caduta malamente per 2-0 contro la Spagna nell'ultimo turno dei proprio Girone. Le verdeoro sono state condannate al terzo posto e sono a rischio eliminazione dai Giochi, in attesa di conoscere i ripescaggi.

Ma non solo dato che la giocatrice più importante della squadra, Marta, ha ricevuto un rosso diretto per una entrata killer. La 38enne attaccante è poi scoppiata in una crisi di pianto incessante, dato che quella giocata potrebbe essere stata l’ultima partita della sua Olimpiade. Il suo fallo ai danni della spagnola Olga Carmona, una gamba tesa alla zona della testa, era inevitabilmente da sanzionare col rosso.

Mentre la spagnola crollava a terra in preda al dolore, Marta è stata vista piangere mentre si rialzava dal campo subito consapevole di quanto fatto. L'arbitro Espen Eskas non ha avuto esitazioni e l’ha mandata sotto la doccia, così Marta è crollata in una crisi di pianto disperata, capendo che la sua avventura olimpica era quasi agli sgoccioli. Per la sei volte Fifa World Player of the Year, Marta rischia di concludere non al meglio la sua carriera. Se il Brasile dovesse qualificarsi per i quarti di finale come una delle due migliori terze classificate, Marta salterà comunque la partita per squalifica, quindi l'unica possibilità resterebbe l'approdo ad una storica semifinale olimpica, al momento del tutto impensabile.