Parigi 2024, Musetti ko con Djokovic: l'errore decisivo, il punto che spezza il sogno

02 agosto 2024 a

a

a

A tratti ha dato spettacolo, Lorenzo Musetti, ma alla fine l'ha spuntata Nole Djokovic: nervoso, sì, ma più preciso e meno falloso nei momenti cruciali della semifinale del torneo di tennis delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il serbo si giocherà l'oro contro Carlos Alcaraz, mentre l'azzurro proverà a concludere la sua splendida avventura con un bronzo, sfidando il canadese Auger Aliassime sabato, non prima delle 15.30, sul Centrale.

Il Joker ha vinto 6-4- 6-2, ma il punteggio è un po' bugiardi, perché il risultato si è deciso in un paio di set e in pochi, pesanti errori del toscano numero 16 al mondo. La differenza, ad altissimo livello, la fanno come sempre le sfumature e i dettagli.

Musetti parte bene e costringe subito Djokovic ai vantaggi nel primo game, poi con una serie di colpi precisi si porta sull'1-1. Nel terzo game il serbo sotto pressione concede la prima palla break all'italiano che sbaglia con un colpo che esce di pochissimo, poi un pallonetto sbagliato porta il numero 1 alla palla del 2-1 con un rovescio in rete di MusettiI. L'azzurro va al servizio ma concede subito tre palle break con errori gratuiti, recupera il primo con un dritto sul nastro del serbo, il secondo con un passante di rovescio dopo una palla corta, e il terzo con un rovescio out del numero 1. Quarta palla per strappare il servizio all'italiano annullata con il servizio vincente. Poi palla corta vincente ma altro dritto a uscire di Djoko che non lascia scampo. Altro passante di Musetti di rovescio che alla fine porta a casa il 2-2 tirando un sospiro di sollievo. Il serbo tiene però poi facilmente il servizio per portarsi sul 3-2. Musetti poi fa un recupero straordinario e chiude con il servizio per il 3-3 in 42 minuti. Aumentano gli errori e si velocizzano gli scambi con il serbo che si porta avanti 4-3, poi Musetti agguanta ancora il pari sul 4-4 e nel nono game Djokovic manda sul nastro e poi fuori un facile smash ma con un ace di seconda si porta sul 30-30, por poi chiudere e andare sul 5-4. Musetti ha la palla per andare sul 5-5 ma spreca prima a rete e poi con una colpo sotto le gambe che termina fuori, per poi sbagliare un dritto in lungo linea e concedere il primo set point al serbo che chiude 6-4 grazie ad una smorzata in rete, un po' pretestuosa, dell'italiano dopo un'ora e 4 minuti. E' questo, forse, il momento della svolta del match, in negativo per l'italiano.

Musetti, consapevole della grande occasione buttata via, picchia per tre volte di fila la racchetta sulla terra per la rabbia meritandosi il warning dell'arbitro. Inizia il secondo set e l'italiano fa subito il break con il warning che stavolta va a Djokovic per la perdita di tempo. Reazione del serbo che si procura subito una palla del contro-break che concretizza per l'1-1. L'ex numero uno si procura la palla del 2-1 ma la spreca con uno smash largamente out. Altro warning per il tempo perso del serbo e seconda di servizio con Musetti che poi lo passa per un'altra palla break. Annullata dal serbo che appare nervoso, parla con l'arbitro che lo richiama e commette doppio fallo per poi concedere un altro break con un rovescio in rete, per il 2-1 dell'azzurro. Musetti però non tiene ancora una volta il servizio e subisce ancora una volta il contro-break con Djokovic che tiene poi il suo turno di servizio e avanza 3-2.

La partita, di fatto, finisce nel game successivo: altre due palle break, la prima annullata con rovescio in contropiede e la seconda grazie a un errore dell'avversario, ma alla terza il carrarino capitola con un errore da fondo per il 4-2. Il serbo, sembra ormai padrone del campo, si porta sul 5-2 e si procura tre palle match. Musetti annulla la prima ma alla seconda chiude una gara ben giocata ma che lascia un po' l'amaro in bocca.